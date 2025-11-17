صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل سوار بہن بھائی کو لوٹ لیا

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل سوار بہن بھائی کو لوٹ لیا

منڈیکی گورائیہ، ہیڈ بمبانوالہ،ڈسکہ (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )تین ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل سوار بہن بھائی سے رقم اور موبائل فونز چھین لئے ، موضع غالبکے کا قمر اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ موٹرسائیکل پرجارہاتھاکہ انہیں ڈاکوؤں نے روک لیا اوران سے 2لاکھ 58ہزار روپے اور موبائل فونز چھین کرفرارہوگئے ، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

تین ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل سوار بہن بھائی سے رقم اور موبائل فونز چھین لئے ، موضع غالبکے کا قمر اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ موٹرسائیکل پرجارہاتھاکہ انہیں ڈاکوؤں نے روک لیا اوران سے 2لاکھ 58ہزار روپے اور موبائل فونز چھین کرفرارہوگئے ، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ناقص میٹریل سے تیار ٹریفک سگنلز خراب ، قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان

ملاوٹ مافیا کا قلع قمع کرنے کیلئے کریک ڈاؤن کا فیصلہ

جرائم پیشہ افراد ،اسلحہ کی نمائش کیخلاف کارروائی کا حکم

سلطان رانجھا کی الیکشن مہم،ضلعی صدر ن لیگ ن شعبہ خواتین دیگر متحرک

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کی لفٹ 4ماہ بعد دوبارہ فعال

الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بنو قابل پروگرام کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر