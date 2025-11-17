گجرات:ماحولیاتی آلودگی پر بھٹوں اور گاڑیوں کو جرمانے
گجرات (نامہ نگار )ماحولیاتی آلودگی کے خلاف ای پی اے کی کارروائیاں، بھٹوں اور گاڑیوں پر جرمانے عائد کر دئیے ۔
ڈسٹرکٹ آفیسر ماحولیات اسامہ ماجد کی نگرانی میں دورانِ کارروائی متعدد انڈسٹریل یونٹس اور بھٹوں کا معائنہ کیا گیا جن میں ایک یونٹ میں خلاف ورزی پائی گئی جس پر ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا جبکہ 6 یونٹس کو وارننگ/ ہدایات جاری کی گئیں۔پلاسٹک بیگز کے خلاف کارروائی کے دوران 20 کلو پولی تھین بیگز ضبط کیے گئے ۔ اسی طرح دھواں چھوڑنے والی 25 گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران 8 گاڑیوں کو خلاف ورزی پر 16 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔