حلقہ کے مسائل حل کرکے عوام کی محرومیاں دور کروں گا :بلال تارڑ

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نامہ نگار)نو منتخب ایم این اے بلال فاروق تارڑ نے کہا ہے کہ حلقہ کے عوام کی خدمت سے مسائل حل کرکے محرومیاں ختم کرونگا ،مسلم لیگ ن کا منشور ہی عوام کے عوامی و ترقیاتی منصوبے مکمل کروا کر علاقہ میں ترقی و خوشحالی کی راہیں کھولنا ہے ، قیادت نے ٹکٹ دے کر بلا مقابلہ ایم این اے بننے کا موقع دیا ۔

ان خیالات کا اظہارانہوں نے مسلم لیگ ن کے رہنما حاجی خالد پرویز بلو بٹ کے کارکنوں کے وفد کے ہمراہ ڈیر ے پر مبارکباد دینے کے موقع پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پہلے حلقہ پی پی 59کے کارکن اور ہنما میرے دست و بازو ہیں ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائیگا ۔

