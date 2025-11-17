صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہوٹل مالکان سبزی و فروٹ فروش گرین بیلٹ پر کوڑ ا پھینکنے لگے

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )حافظ آباد روڈ پر ہر بازار کے کارنر پر کوڑا دان ہونے کے باوجود ہوٹل مالکان سبزی و فروٹ فروش گرین بیلٹ پر کوڑے کے ڈھیر لگانے لگے ، عالم چوک سے حافظ آباد تک حافظ آباد روڈ کو ماڈل روڈ بنانے کیلئے سڑک پر ہر بازار کے کارنر پر کوڑا دان لگائے گئے ہیں۔

جنہیں بروقت صاف نہ کرنے کی وجہ سے ہوٹل مالکان فروٹ اور سبزی فروش سڑک کے درمیان بنائی گئی گرین بیلٹ پر رات کے وقت کوڑے کے ڈھیر لگا دیتے ہیں جس سے گھاس اور قیمتی پودے ضائع ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد سے مطالبہ کیا ہے کہ گرین بیلٹ پر کوڑے کے ڈھیر لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے ۔

 

