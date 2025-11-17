صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی ، گیس سستی کئے بغیر معاشی تر قی ممکن نہیں :خالد لون

  • گوجرانوالہ
گوجرانولہ (سٹی رپورٹر)سینئرسیاسی رہنما خالد عزیز لون نے کہا ہے کہ شر ح سود کو برقرار رکھنا مکی معیشت کیلئے نقصان دہ ہے اگر شر ح سود میں کمی کی جاتی تو کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آتی صنعتی پہیہ تیزی سے چلتا ،معاشی بحران کی دوسری وجہ ملک میں سیاسی عدم استحکام بھی ہے انہوں نے کہا کہ۔۔۔

بجلی کی قیمتوں نے عام آدمی کے ساتھ ساتھ کاروباری برادری کا بھی بھرکس نکال دیا ہے ،بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کئے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں حکومت کو کاروباری برادری کے مطالبے کو مدنظر رکھتے ہوئے توانائی کی قیمتوں میں کمی کو ممکن بنانا چاہیے توانائی کی قیمتوں میں توازن اور ایکسپورٹ کے فروغ کیلئے خصوصی پالیسیوں کی ضرورت ہے ، پاکستان کا کاروباری طبقہ ہمیشہ ملکی خدمت کے لیے تیار رہا ہے لیکن اس کی صلاحیتوں سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کو سنجیدگی دکھانا ہوگی۔ اپنے آفس میں مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے خالد عزیز لون نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ معاشی پالیسیوں میں تسلسل سرمایہ کار دوست ماحول اور کاروباری طبقے کو درپیش مسائل کے حل کو اولین ترجیح دے ۔

 

