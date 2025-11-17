تتلے عالی :سالانہ بھل صفائی کیلئے سفارشات طلب کرلی گئیں
تتلے عالی(نامہ نگار )سالانہ بھل صفائی کیلئے سفارشات طلب کرلی گئیں۔پنجاب حکومت نے دسمبر میں سالانہ بھل صفائی اور مرمت کیلئے کینال ایگزیکٹو انجینئرز سے دوامی نہروں کی تفصیل، تخمینہ لاگت،فزیبلٹی رپورٹس ودیگر سفارشات یکم دسمبر تک طلب کرلی ہیں۔سالانہ بھل صفائی کیلئے پنجاب کی دوامی نہروں کو بھی دسمبر کے آخری ہفتہ میں پانی کی سپلائی بند کر دی جائیگی۔
