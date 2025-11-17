صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :سالانہ بھل صفائی کیلئے سفارشات طلب کرلی گئیں

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :سالانہ بھل صفائی کیلئے سفارشات طلب کرلی گئیں

تتلے عالی(نامہ نگار )سالانہ بھل صفائی کیلئے سفارشات طلب کرلی گئیں۔پنجاب حکومت نے دسمبر میں سالانہ بھل صفائی اور مرمت کیلئے کینال ایگزیکٹو انجینئرز سے دوامی نہروں کی تفصیل، تخمینہ لاگت،فزیبلٹی رپورٹس ودیگر سفارشات یکم دسمبر تک طلب کرلی ہیں۔سالانہ بھل صفائی کیلئے پنجاب کی دوامی نہروں کو بھی دسمبر کے آخری ہفتہ میں پانی کی سپلائی بند کر دی جائیگی۔

سالانہ بھل صفائی کیلئے سفارشات طلب کرلی گئیں۔پنجاب حکومت نے دسمبر میں سالانہ بھل صفائی اور مرمت کیلئے کینال ایگزیکٹو انجینئرز سے دوامی نہروں کی تفصیل، تخمینہ لاگت،فزیبلٹی رپورٹس ودیگر سفارشات یکم دسمبر تک طلب کرلی ہیں۔سالانہ بھل صفائی کیلئے پنجاب کی دوامی نہروں کو بھی دسمبر کے آخری ہفتہ میں پانی کی سپلائی بند کر دی جائیگی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مؤثر پالیسیاں، معیشت بہتری کی طرف گامزن، گورنر کنڈی

جہلم میں گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت کسانوں میں ٹریکٹرز تقسیم

چیئرمین سی ڈی اے کا شاہین چوک انڈر پاس کا دورہ

نوجوانوں کو پالیسی سازی میں شراکت دار بنایا جائے،رانا مشہود

روٹی قیمت پر عملدرآمد ،آٹا سمگلنگ روکیں گے ، سلمیٰ بٹ

علم صرف روزگار نہیں، انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بھی ہے، حسن محی الدین قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر