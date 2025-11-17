طارق احسان ملک کی جانب سے جیپس کے عہدیداروں کے اعزاز میں ہائی ٹی
گوجرانوالہ ( سٹی رپورٹر)ممتاز ماہر تعلیم اور سابق ڈپٹی کمشنر ایف بی آر ، ممبر سپریم کونسل جیپس طارق احسان ملک نے جناح ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ رجسٹرڈ ( جیپس )کے نومنتخب عہدیدار وں کے اعزاز میں ہائی ٹی کا اہتمام کیا۔ مہمان خصوصی ماہر تعلیم سردار نوید محمود تھے جبکہ جناح ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز کے پریذیڈنٹ شیخ زبیر سعید نے صدارت کی۔
تقریب میں جناح ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز کے بانی طارق محمود مغل نے علالت کے باوجود خصوصی طور پر شرکت کی۔ دیگر شرکا میں چیئرمین سپریم کونسل چودھری عاصم رفیق، وائس چیئرمین چودھری محمد رضوان، نائب صد ور حافظ عمران یعقوب،راحیل اسلم،ڈاکٹر کوثر،میجر اظہر نعیم، قاسم مغل ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری آصف شیراز، فنانس سیکرٹری آصف اقبال بٹ، ڈپٹی فنانس سیکرٹری آصف وسیر، سیکرٹری انفارمیشن و سوشل میڈیا مجاہد انصار سمیت تمام عہدیدار شامل تھے ۔