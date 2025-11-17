صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نو شہرہ ورکاں میں ہدف کا 95 فیصدر رقبے پر گندم کاشت

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی سمیت تحصیل نوشہرہ ورکاں میں رواں سیزن کیلئے محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے ایک لاکھ75ہزارایکڑ رقبہ پرگندم کی منظور شدہ اقسام کی کاشت کا ہدف دیا گیا تھا اس میں سے تقریبا95ًفیصد رقبہ پر گندم کی کاشت ہو چکی ہے باقی رقبہ پر20نومبر تک ہدف پورا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔

