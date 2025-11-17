صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالم چوک:ڈپٹی کمشنر کا رات گئے رورل ہیلتھ سنٹر کا اچانک دورہ

  • گوجرانوالہ
عالم چوک (نمائندہ خصوصی )ڈپٹی کمشنر کا رات گئے رورل ہیلتھ سنٹر کا اچانک دورہ ،ڈیوٹی روسٹر چیک کیا،ادویات کی دستیابی اور مریضوں کو سہولت کا جائزہ لیا ، ڈپٹی کمشنر نے عملے کو ہدایت کی کہ مریضوں کی سہولت اور صحت کی دیکھ بھال میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو تمام طبی خدمات معیاری انداز میں فراہم کی جائیں ۔

