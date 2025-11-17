معافی والا کے قریب پلاسٹک سکریپ کے گودام میں آتشزدگی
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)معافی والا کے قریب پلاسٹک سکریپ کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے گودام کے بڑے حصے کو لپیٹ میں لے لیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور فائر فائٹنگ آپریشن شروع کر دیا ۔
ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے کیلئے ریسکیو کی 4 گاڑیاں جدوجہد میں مصروف رہیں ۔ریسکیو ذرائع کا کہنا تھا کہ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی، ابتدائی اندازے کے مطابق لاکھوں روپے کا پلاسٹک سکریپ جل کر خاکستر ہو گیا ۔