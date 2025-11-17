صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27 ویں آئینی ترمیم ملک و قوم کیلئے خطرناک ثابت ہو سکتی :تصور عباس

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ(نامہ نگار )پاکستان تحریک انصاف کے رہنما و امیدوار این اے 73 تصور عباس قادری نے کہا ہے کہ 27 ویں آئینی ترمیم ملک و قوم کیلئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ، جمہوریت عملاً ختم، آمرانہ نظام مسلط ہے عجلت میں پاس کی گئی 27 ویں آئینی ترمیم ملک و قوم کیلئے نئی مشکلات اور سیاسی بحران کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔

بعض بااثر شخصیات اور سیاست دانوں نے آئین پاکستان کو اپنے ذاتی مفادات کے مطابق موم کی گڑیا بنارکھا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ملک میں آمرانہ طرز حکومت رائج ہے ، فیصلے عوامی نمائندوں کے بجائے مخصوص طبقات کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں

