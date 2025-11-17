آئینی ترمیم سے عدلیہ ، جمہوریت اور پار لیمنٹ مضبوط ہو ئی :نو شین افتخار
ڈسکہ(نامہ نگار )ممبر قومی اسمبلی نوشین افتخار نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے ،پارلیمنٹ کو نیچا دکھانے والے اور پارلیمنٹ کی قانون سازی کے حق سلب کرنے کا حق کسی کو نہیں ،
27ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ جمہوریت اور پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے ،ضرورت پڑی تو ملک و قوم کی خاطر مزید ترامیم بھی لائی جا سکتی ہے ، وقت اور حالات کے مطابق ملک کو چلانے کیلئے آئین میں ترامیم ضروری ہوتی ہیں ، پی ٹی آئی پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتی۔ انہوں نے ہمیشہ انتشار فساد کی سیاست کی ہے اور اپنی مرضی سے پارلیمنٹ آئین اور عدلیہ کو چلانے کی کوشش کی تھی۔