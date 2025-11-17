صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئینی ترمیم سے عدلیہ ، جمہوریت اور پار لیمنٹ مضبوط ہو ئی :نو شین افتخار

  • گوجرانوالہ
آئینی ترمیم سے عدلیہ ، جمہوریت اور پار لیمنٹ مضبوط ہو ئی :نو شین افتخار

ڈسکہ(نامہ نگار )ممبر قومی اسمبلی نوشین افتخار نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے ،پارلیمنٹ کو نیچا دکھانے والے اور پارلیمنٹ کی قانون سازی کے حق سلب کرنے کا حق کسی کو نہیں ،

27ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ جمہوریت اور پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے ،ضرورت پڑی تو ملک و قوم کی خاطر مزید ترامیم بھی لائی جا سکتی ہے ، وقت اور حالات کے مطابق ملک کو چلانے کیلئے آئین میں ترامیم ضروری ہوتی ہیں ، پی ٹی آئی پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتی۔ انہوں نے ہمیشہ انتشار فساد کی سیاست کی ہے اور اپنی مرضی سے پارلیمنٹ آئین اور عدلیہ کو چلانے کی کوشش کی تھی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری سکولوں کے میدان آباد کرنیکا فیصلہ،قریبی رہائشیوں کو مشروط اجازت

شہر پر تجاوزات مافیا قابض،ٹریفک جام معمول

اے ڈی سی ریونیو کاپلس پراجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ

شوگر ملز مافیا کی پالیسیوں سے کاشتکار سخت پریشان، کسان بورڈ

تاجر رہنما محمد انور مغل مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے محفل کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر کا بس سٹینڈ و بازار کا معائنہ ،ناقص صفائی پر برہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر