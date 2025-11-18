صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:ڈاکوئوں نے سیاسی رہنما ذوالفقار وڑائچ اور دوست کو لوٹ لیا

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نمائندہ دنیا )معروف سیاسی سماجی شخصیت امیدواربرائے ممبر کینٹ بورڈ چودھری ذوالفقار علی وڑائچ کو دوست سمیت ڈاکو نے گن پوائنٹ پر لوٹ لیا۔۔۔

چوہدری ذوالفقار علی وڑائچ رات آٹھ بجے بشاور کے رہائشی دوست حضرت ولی کے ہمراہ گھر جارہا تھا کہ جب شوگر ملز گراؤنڈ کے درمیان پہنچا تو ایک کس نامعلوم ڈاکونے راستے میں روک لیا اورشور مچانے پر اسلحہ تان لیا اور گن پوائنٹ پر چوہدری ذوالفقار علی وڑائچ سے 53ہزار روپے اور دوست حضرت ولی سے 6 ہزار روپے نقدی چھین کر فرار ہو گیا کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔

