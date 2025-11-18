صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیہ وزیرآباد کے غیر آباد کوارٹرز سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر) کالج روڈ کے قریب بلدیہ وزیرآباد کے بند پرانے کوارٹرز سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی۔۔۔

 اہل علاقہ کی جانب سے اطلاع کے باوجود انتظامیہ کے اہلکار 3 گھنٹے بعد موقع پر پہنچے ،لاش کو پوسٹ مارٹم اور ورثا کی شناخت کیلئے سول ہسپتال وزیرآباد منتقل کر دیا گیا،مقامی پولیس نے کوارٹرز کے معائنہ کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا۔اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ لاش ایک سے دو روز پرانی ہے اور بظاہر معلوم ہوتا ہے جیسے سردی سے ٹھٹھر کر انتقال کر گیا ۔

