منڈی بہا ئوالدین کے کاشتکاروں میں گرین ٹریکٹرز کی چابیاں تقسیم
پھالیہ (نامہ نگار )وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کسان دوست پالیسیوں کے تحت ضلع منڈی بہا ئوالدین کے کاشتکاروں میں ہائی پاور گرین ٹریکٹرز کی چابیاں تقسیم کرنے کی تقریب ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوئی۔
مہمانان خصوصی ممبر قومی اسمبلی ناصر اقبال بوسال اور ممبر صوبائی اسمبلی خالد محمود رانجھا تھے جبکہ دیگر مہمانوں میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو چودھری جعفر، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع محمد اقبال سمیت کاشتکاروں اور معززین نے شرکت کی۔ ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ کاشتکار ٹریکٹروں کے استعمال سے فصلوں کی اوسط پیداوار میں اضافہ کر کے ملکی خوشحالی میں کردار ادا کریں گے ۔