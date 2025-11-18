صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الہ آباد:گھرمیں لاکھوں کی چوری ،ملزم ڈبل روٹی اور انڈے ابال کر کھاتے رہے

  • گوجرانوالہ
الہ آباد:گھرمیں لاکھوں کی چوری ،ملزم ڈبل روٹی اور انڈے ابال کر کھاتے رہے

الہ آباد (نمائندہ دنیا) کینڈا کالونی چونیاں میں ڈکیتی کی واردات کے دوران چور گھر سے 40 لاکھ روپے مالیت کا سامان، لائسنس یافتہ اسلحہ اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔۔۔

 جبکہ دورانِ واردات کچن میں ڈبل روٹی اور انڈے ابال کر کھاتے رہے ۔متاثرہ شہری سید نورالحسن نمبردار کے مطابق وہ شادی کی خریداری کے سلسلے میں گھر پر تالے لگا کر لاہور گئے ہوئے تھے کہ چور بیرونی گرل اور تالا توڑ کر اندر داخل ہوئے ۔  انہوں نے اعلیٰ حکام سے برآمدگی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس