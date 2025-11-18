صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سخت شرائط پر اجازت ، پر دیسی پر ندوں کے شکار میں کمی

  • گوجرانوالہ
پرندوں کے پہاڑوں،دریاؤں، ندی نالوں،کھیت کھلیانوں اور مچھلی فارموں پر ڈیرے

تتلے عالی(نامہ نگار )سخت شرائط پر اجازت کے با عث پردیسی پرندوں کوشکار کرنے میں کمی واقع ہو گئی۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی چین ،روس ودیگر ریاستوں سے آنے والے پردیسی پرندوں نے پاکستان کے پہاڑوں،دریاؤں، ندی نالوں،کھیت کھلیانوں اور مچھلی فارموں پر ڈیرے جما لئے جس سے ان مقامات کی رونقیں بحال ہوتے ہی پنجاب حکومت نے گزشتہ ماہ سخت شرائط پر پرندوں کو شکار کرنے کی اجازت دی تھی جس کے مطابق ہفتہ اتوار کے دنوں میں شوٹنگ لائسنس ہولڈرز بھی گیم ریزریو ایریا،گیم سنگچوریز میں شکار کیلئے پنجاب حکومت سے پرمٹ لینا ضروری قرار دیا گیا ہے ،سخت شرائط کی وجہ سے رواں سیزن میں مرغابی کے شکار میں نمایا ں کمی واقع ہوئی ہے ۔

