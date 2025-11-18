صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نصیرعباس سدھو کی ضیا محی الدین کی والدہ کی وفات پر تعزیت

  • گوجرانوالہ
نصیرعباس سدھو کی ضیا محی الدین کی والدہ کی وفات پر تعزیت

گجرات (نامہ نگار) مسلم لیگ ن ضلع گجرات کے رہنما ممبرقومی اسمبلی نصیرعباس سدھو اظہارتعزیت کیلئے چاڑانوالہ گئے اور سابق وفاقی وزیر وپیپلزپارٹی کے مرکزی رہنما قمرزمان کائرہ کی خوشدامن۔۔۔

 پیپلزپارٹی ضلع گجرات کے صدر ضیامحی الدین کی والدہ کی وفات پراظہارتعزیت کرتے ہوئے فاتحہ خوانی کی اورمرحومہ کے بلندی درجات کیلئے مغفرت وپسماندگان کے صبروجمیل کی دعا کی، اس موقع پر جسٹس اسجد جاوید گھرال، سابق ایم این اے عابد رضا کوٹلہ، مظہراسحاق، سابق ایم پی اے حاجی ناصرمحمود، چودھری ولایت اﷲ اویس ڈوئیاں،چودھری شبیرحسین مہمند چک بھی موجود تھے۔

