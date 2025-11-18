کنڈ ن سیان :سیلاب متاثرہ قبرستان میں مٹی ڈالنے کا آغاز
متعدد قبریں زمین بوس ہو گئی تھیں ،مخیر حضرات کے تعاون سے لاکھوں روپے جمع
ہیڈبمبانوالہ (نامہ نگار )کنڈ ن سیان میں اپنی مدد آپ کے تحت قبرستان میں مٹی ڈالنے کا کام شروع ،سابق یوسی چیئر مین چودھری سعید اﷲ سیان کی سربراہی میں مخیر حضرات کا بھر پور تعاون، لاکھوں روپے چندہ جمع کر لیا ۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ ماہ ہونے والی شدید بارشوں اور سیلابی پانی سے کنڈن سیان کے مشرقی قبرستان میں پانی داخل ہو گیا تھاجس سے متعد و قبریں زمین بوس ہو گئی تھیں اور لوگوں میں تشویش پائی جارہی تھی جس پر سابق یوسی چیئرمین چودھری سعید اﷲ سیان، چودھری عرفان احمدسیان نے اہل دیہہ کے معززین کو اکٹھا کیا اور قبرستان کے نشیبی حصہ میں سینکڑوں ٹرالیاں مٹی ڈالنے پر بات چیت کی جس پر مخیر حضرات نے بھر پور تعاون کرتے ہوئے قبرستان میں مٹی ڈالنے اور دیگر حفاظتی انتظامات کیلئے لاکھوں روپے چندہ دیا۔