لالہ موسیٰ:60 سال پرانی واٹر سپلائی لائن بدلنے کا مطالبہ
نالیوں کا پانی مکس ہونے سے بیماریاں پھیل رہی ہیں :شہریوں کی گفتگو
لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا )ایم این اے نصیراحمدعباس سدھو کی 6ارب روپے کی گرانٹ سے لالہ موسیٰ کی تعمیرنومیں واٹرسپلائی کے پائپ لائن تبدیلی کاذکرغائب ،شہریوں کا نصف صدی قبل ڈالی گئی واٹرسپلائی پائپ لائن تبدیل کرنے کامطالبہ ۔لالہ موسیٰ میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام شروع ہونے کی نوید اور بازگشت سنائی دے رہی ہے جس میں سیوریج کے ساتھ گلیوں و سڑکوں کی تعمیر بھی شامل ہے لیکن ساٹھ کی دہائی میں ڈالے گئے واٹر سپلائی کے پائپ جو انتہائی بوسیدہ ہو چکے ہیں انہیں بدلنے کا تاحال کوئی منصوبہ سامنے نہیں آیا ان پائپوں کی وجہ سے نالیوں کا پانی ان میں مکس ہو کر لوگوں کے گھروں میں استعمال کیا جا رہا ہے جس سے متعدد بیماریاں جنم لے رہی ہیں،شہریوں نے ایم این اے نصیرعباس سدھوسے مطالبہ کیاہے کہ اگر سڑکیں و گلیاں اکھاڑ کر بننی ہیں تو چند لاکھ لگا کر ان علاقوں کے واٹر سپلائی پائپ بھی بدل دیجیے تاکہ کل قوم کا پیسہ ایک بار پھر گلیوں کی اکھاڑ پچھاڑ پر خرچ نہ ہو۔