چندا قلعہ فلائی اوور کا تعمیراتی کام تیز کر نے کی ہدایت
کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا دورہ ، محکمہ ہائی ویز کے افسروں نے منصوبے پر بریفنگ دی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )وزیرِاعلیٰ پنجاب کے روڈ انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت اہم ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کیلئے کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے چندا قلعہ فلائی اوور کے جاری تعمیراتی کاموں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر ہائی ویز ڈیپارٹمنٹ کے افسر بھی موجود تھے جنہوں نے منصوبے کی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ دورے کے دوران کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو فلائی اوور کی موجودہ صورتحال، تکمیل کے مراحل، ہارٹیکلچر ورک، کارپٹنگ کی رفتار، سروس لین کی تعمیر اور دیگر متعلقہ تعمیراتی سرگرمیوں پر تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی۔
ہائی ویز حکام نے درپیش تکنیکی چیلنجز اور انہیں حل کرنے کیلئے جاری اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔کمشنر نوید حیدر شیرازی نے اس موقع پر ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ منصوبے کی رفتار مزید تیز کی جائے تاکہ شہر میں ٹریفک کی روانی بہتر ہو اور شہریوں کو جلد از جلد سہولت میسر آسکے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور تمام تعمیراتی مراحل منظور شدہ انجینئرنگ معیار کے مطابق مکمل کئے جائیں۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چندا قلعہ فلائی اوور شہر کے مرکزی ٹریفک نظام کا اہم حصہ ہے اور اس کی بروقت تکمیل سے شہر کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک دباؤ میں نمایاں کمی آئے گی۔