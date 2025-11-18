صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :ویٹرنری ہسپتال میں بو گس انٹریاں ، انکوائری کا حکم

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں :ویٹرنری ہسپتال میں بو گس انٹریاں ، انکوائری کا حکم

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال نے ویٹرنری ہسپتال نوشہرہ ورکاں کا اچانک دورہ کیا جہاں اے آ ئی ٹی غیر حاضر پایا گیا۔۔۔

 انہوں نے او پی ڈی رجسٹر کا تفصیلی جائزہ لیا اور ریکارڈ کی کاؤنٹر چیکنگ کے دوران انٹریاں بوگس ثابت ہوئیں جبکہ زمینداروں کے جانوروں کی درج شدہ تعداد بھی من گھڑت نکلی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے صورتحال کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک کو فوری انکوائری کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ ذمہ دار افراد کا تعین کرکے رپورٹ پیش کی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ریکارڈ میں غلط بیانی اور جعلی انٹریاں کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی۔

