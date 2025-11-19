صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :نامعلوم افراد نے سرکاری سکول سے سامان چُرا لیا

  • گوجرانوالہ
کامونکے :نامعلوم افراد نے سرکاری سکول سے سامان چُرا لیا

کامونکے (تحصیل رپورٹر )نامعلوم افراد نے سرکاری سکول سے سامان چُرا لیا۔ درویش پورہ کے گورنمنٹ پرائمری سکول سے نامعلوم چور بجلی کی تار،دو ڈیسک،ٹیبل اور دیگر سامان چوری کرکے لے گئے ۔سٹی پولیس نے سکول کے پرنسپل کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا۔

نامعلوم افراد نے سرکاری سکول سے سامان چُرا لیا۔ درویش پورہ کے گورنمنٹ پرائمری سکول سے نامعلوم چور بجلی کی تار،دو ڈیسک،ٹیبل اور دیگر سامان چوری کرکے لے گئے ۔سٹی پولیس نے سکول کے پرنسپل کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گیس بندش پر ایل پی جی مافیا کی لوٹ مارتیز: 300روپے کلو فروخت

ختم نبوت کانفرنس پر رانا ثنا و دیگرشرکاکیلئے ظہرانے کااہتمام

کامیابی کیلئے قرآن وحدیث کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا :علما

سیوریج شکایات کا ازالہ یقینی بنایاجائے :ایم ڈی واسا

سٹریٹ لائٹس کو فعال بنانے کیلئے میکنزم بنانیکی ہدایت

دیرینہ نادہندگان کیخلاف سخت کارروائی کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا