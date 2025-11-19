صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد سموگ اقدامات ، فٹنس سرٹیفکیٹ کی جانچ پڑتال ، 3 گاڑیاں ضبط

  • گوجرانوالہ
انسداد سموگ اقدامات ، فٹنس سرٹیفکیٹ کی جانچ پڑتال ، 3 گاڑیاں ضبط

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل/سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی فیصل سلطان کی سربراہی میں مختلف مقامات پر ٹرانسپورٹ آپریشنز اور انسدادِ سموگ اقدامات کئے گئے ۔

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل) فیصل سلطان نے آر ٹی اے ٹیم کے ہمراہ سٹار ٹریولز کا دورہ کیا، جہاں تمام گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹس کی جانچ پڑتال کی گئی۔ قواعد کی خلاف ورزی پر 3 گاڑیوں کو عدم تعمیل کے باعث ضبط کر لیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے ملک ٹریولز کا معائنہ کیا جہاں فٹنس سرٹیفکیٹس اور روٹ پرمٹ کی میعاد ختم ہونے پر 5 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈبل ڈیکر بسیں آئندہ ہفتے سے چلانے کا اعلان

کیول آرٹ گیلری میں نور علیٰ نورآرٹ نمائش

عباسی شہید اسپتال میں نوزائید انتہائی نگہداشت یونٹ کا افتتاح

شیورون پاکستان لبریکنٹس اور ایچ بی ایل میں شراکت

غیرقانونی ایل پی جی سلنڈرز کی 18دکانیں سربمہر

شو مارکیٹ اور فوارہ چوک پر لوٹ مار کی خطرناک وارداتیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا