صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث وقار عرف قاری گینگ گرفتار

  • گوجرانوالہ
گجرات:چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث وقار عرف قاری گینگ گرفتار

گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )پولیس تھانہ انڈسٹریل سٹیٹ نے چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 3رکنی وقار عرف قاری گینگ کوگرفتار کرلیا،مال مسروقہ طلائی زیورات،مالیت ساڑھے 24لاکھ روپے ،40ہزارروپے نقد اور وقوعہ میں استعمال ہونیوالاناجائزاسلحہ3پستول بر آ مد کرلئے ۔

ایس ایچ او انسپکٹر زبیرانجم نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث 3رکنی وقار عرف قاری گینگ کو گرفتارکرلیا،گرفتار ملزموں میں وقار حسین عرف قاری ، عقیل احمد اور احمد شرجیل سکنہ وزیرآباد شامل ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معیار پر سمجھوتہ نہیں،تعمیراتی کام وقت پر مکمل کئے جائیں،علیم خان

عوامی خدمت کیلئے جدید ٹیکنالوجی، اصلاحات ضروری، آئی جی

نجی سکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب، بچوں کی بہترین پرفارمنس

چین کی سنٹرل ساؤتھ یونیورسٹی میں بین الاقوامی کلچرل فیسٹیول

اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ،15ہزار لٹرمضر صحت دودھ تلف

اسلام آباد، گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کیلئے 8سہولت سینٹر قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا