  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )قاضی چک کے قریب ڈاکوئوں نے ناکہ لگا کر شہری کو لوٹ لیا ۔گولیکی کے رہائشی ذوالقرنین سیتھا نہ انڈسٹریل ایریا ٹو کے علاقہ قاضی چک میں ڈاکو ئوں نے ایک لاکھ 24ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا اور فرار ہو گئے ،پولیس تھانہ انڈسٹریل ایریا ٹو نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔

