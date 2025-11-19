صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :تجاوزات قائم کر نیوالے دکاندار گرفتار ، مقدمات درج

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :تجاوزات قائم کر نیوالے دکاندار گرفتار ، مقدمات درج

ہیڈبمبانوالہ، ڈسکہ (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا) تجاوزات قائم کرنے والوں کو مقدمات درج کرکے ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ۔ پسرور روڈ میانوالی بنگلہ میں قیصر عباس نے فش شاپ کے باہر، وقاراحمد نے مچھلی فروخت کرنے کیلئے اور مبارک علی نے شارع عام پر تجاوزات قائم کررکھی تھی ، `

سرانوالی میں شہباز نے وڈ ورکس کے باہر،متین سجاد نے ہوٹل کے باہر،شاہد منیر نے سکریپ شاپ کے باہر، محسن علی نے ٹائر شاپ کے باہر، غلام عباس نے ٹرنک شاپ کے باہر تجاوزات قائم کررکھی تھی، ستراہ میں مدثر علی نے ہوٹل کے باہر تجاوزات قائم کررکھی تھیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سموگ کیخلاف ہنگامی اقدامات کا حکم

پنجاب کالج میں ہاتھ سے لکھے سب سے بڑے قرآن کی نمائش

کرم پورمیں تجاوزا ت کیخلاف آپریشن ،مین بازار،سڑکیں کلیئر

بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر ،شوہر جاں بحق، بیوی زخمی

خاتون منشیات فروش ایک کلو ہیروئن سمیت گرفتار

چورکی فائرنگ سے دو نوجوان زخمی ،پکڑ کر پولیس کے حوالے

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا