ڈسکہ :چوری ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے
ڈسکہ ، ہیڈبمبانوالہ (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )چوری ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔
آڈھاکے محمداکرم کی د کان کے تالے توڑ کر 20ہزارروپے ،چاول، چینی کے توڑے ، آئل ، گھی کی پیٹیاں ، دیسی گھی ، دودھ کے کاٹن ، سگریٹ ودیگر سامان چوری کر لیا گیا ، لوڑھکی موٹر وے پل کے قریب 2 ڈاکوئوں نے 45ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا، ترگا کے ضمن بلال کے ڈیرے سے 10 من مونجی ، مرغیا ں چوری کر لی گئیں ، جامکے چیمہ میں احسان اﷲ کے پولٹری فارم سے پانی والی موٹر چوری کر لی گئی ۔