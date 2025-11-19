صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوبند گڑھ، نوشہرہ روڈ ،گرجاکھ میں سیوریج پر کام جاری

  • گوجرانوالہ
گوبند گڑھ، نوشہرہ روڈ ،گرجاکھ میں سیوریج پر کام جاری

لیاقت چوک ڈسپوزل سٹیشن پر نئی مشینری نصب کر دی :شاہد عثمان کو بریفنگ

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )ایم این اے شاہد عثمان ابراہیم نے واسا ہیڈ آفس گوجرانوالہ کا دورہ کیا، جہاں منیجنگ ڈائریکٹر واسا اکرام اللہ نے ادارے کی کارکردگی، جاری ترقیاتی سکیموں اور مستقبل کے منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی۔ایم ڈی واسا نے بتایا کہ موجودہ ترقیاتی سکیموں میں محلہ ا سلام آباد، گوبند گڑھ، نوشہرہ روڈ ،گرجاکھ سمیت مختلف علاقوں میں نکاسی آب اور سیوریج کے کام تیزی سے جاری ہیں۔ لیاقت چوک ڈسپوزل سٹیشن پر نئی مشینری نصب کر دی گئی ہے جبکہ دھلے چوک ڈسپوزل سٹیشن کو مکمل طور پر اپ گریڈ کیا جا چکا ہے ۔

مزید بتایا گیاPDP سی ایم پیکج کے تحت جناح روڈ، نوشہرہ روڈ، کھیالی روڈ کے علاقوں میں سیوریج لائنیں بچھائی جائیں گی جبکہ جناح روڈ نالے (ڈرین) میں سیوریج لائن کی بہتری اور اپ گریڈیشن بھی شامل ہے ۔تاکہ بارشوں اور اوور فلو کے مسائل کو موثر انداز میں حل کیا جا سکے ۔ایم این اے شاہد عثمان ابراہیم نے واسا کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبوں کو عوامی مفاد کے پیشِ نظر مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن کے علاقے کی بہتری کا منصوبہ تاخیر کا شکار

فلٹرڈ پانی کی چیکنگ فوڈ اتھارٹی کی رہنمائی میں کرنیکامعاہدہ

مختلف سکیموں ، کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن ، 34املاک سربمہر

تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کااجلاس

پی آئی ٹی بی اور پی ایم یو کے درمیان ایم او یو پر دستخط

سبق یاد نہ ہونے پر استاد کا 10 سالہ بچے پر بہیمانہ تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا