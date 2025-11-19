گوبند گڑھ، نوشہرہ روڈ ،گرجاکھ میں سیوریج پر کام جاری
لیاقت چوک ڈسپوزل سٹیشن پر نئی مشینری نصب کر دی :شاہد عثمان کو بریفنگ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )ایم این اے شاہد عثمان ابراہیم نے واسا ہیڈ آفس گوجرانوالہ کا دورہ کیا، جہاں منیجنگ ڈائریکٹر واسا اکرام اللہ نے ادارے کی کارکردگی، جاری ترقیاتی سکیموں اور مستقبل کے منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی۔ایم ڈی واسا نے بتایا کہ موجودہ ترقیاتی سکیموں میں محلہ ا سلام آباد، گوبند گڑھ، نوشہرہ روڈ ،گرجاکھ سمیت مختلف علاقوں میں نکاسی آب اور سیوریج کے کام تیزی سے جاری ہیں۔ لیاقت چوک ڈسپوزل سٹیشن پر نئی مشینری نصب کر دی گئی ہے جبکہ دھلے چوک ڈسپوزل سٹیشن کو مکمل طور پر اپ گریڈ کیا جا چکا ہے ۔
مزید بتایا گیاPDP سی ایم پیکج کے تحت جناح روڈ، نوشہرہ روڈ، کھیالی روڈ کے علاقوں میں سیوریج لائنیں بچھائی جائیں گی جبکہ جناح روڈ نالے (ڈرین) میں سیوریج لائن کی بہتری اور اپ گریڈیشن بھی شامل ہے ۔تاکہ بارشوں اور اوور فلو کے مسائل کو موثر انداز میں حل کیا جا سکے ۔ایم این اے شاہد عثمان ابراہیم نے واسا کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبوں کو عوامی مفاد کے پیشِ نظر مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ۔