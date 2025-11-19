صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ کالج پسرور کے طلبا میں تصادم ، ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
جھگڑے اور فائرنگ کی ویڈ یو سوشل میڈیا پروائرل ہونے پر ڈی پی او کا نوٹس

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کا گورنمنٹ گریجوا یٹ کالج پسرور کے طلبا تصادم کا نوٹس ، مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا ۔ گورنمنٹ گریجوایٹ کالج پسرور میں طلبا کے دو گروپوں کے درمیان جھگڑے اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کی ویڈیو بذریعہ سوشل میڈیا منظر عام پر آئی۔ ویڈیو میں طلباکو لڑائی اور فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے ۔ڈی پی او فیصل شہزاد نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ سٹی پسرور کو قانونی کارروائی کے احکامات جاری کیے ۔

ایس ایچ او تھانہ سٹی پسرور انسپکٹر نعیم اشرف نے کالج پرنسپل کی مدعیت میں تین نامزد اور پندرہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے فائرنگ کرنے والے مرکزی ملزم فخر خالد کو گرفتار کرلیا ۔ دیگر ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ڈی پی او فیصل شہزاد نے واضح کیا کہ تعلیمی اداروں میں بدامنی اور بدمعاشی کلچر ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایسے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ 

 

