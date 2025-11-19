واسا گجرات نے نکاسی آب بہتر بنا دی :کاشان حفیظ بٹ
مختصر مدت میں مشینری کی اپ گریڈیشن، نالوں کی ایمرجنسی صفائی کی :ایم ڈی
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )واسا گجرات نے مختصر مدت میں مشینری کی فوری اپ گریڈیشن، نالوں کی ایمرجنسی صفائی، تین آپریشنل زونز کے قیام، فیلڈ رسپانس ٹیموں کی دن رات محنت اور سیور مین کی بھرتیوں کے نتیجے میں نکاسی آب اور سیوریج کے نظام میں نمایاں بہتری پیدا کی ہے ۔ جی آئی ایس میپنگ، سمارٹ مانیٹرنگ، ای ریکوری اور 24/7 ہیلپ لائن نے شہریوں کو بروقت ریلیف مہیا کیا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار ایم ڈی واسا گجرات انجینئر کاشان حفیظ بٹ نے صدر بابائے صحافت پریس کلب وزیرآباد افتخار احمد بٹ کی قیادت میں ملنے والے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا جس میں انجینئر نعیم قیصر نجمی اور رضا سلطان بھی شامل تھے ۔
انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف کے صاف ستھرا پنجاب وژن کے تحت واسا کا قیام ضروری تھا کیونکہ گجرات برسوں سے بارشوں میں سیلابی کیفیت، ابلتے گٹروں اور صاف پانی کی کمی جیسے مسائل کا شکار تھا، اسی لیے چارج سنبھالتے ہی ناکارہ مشینری بحال کی گئی، مرکزی پوائنٹس پر نکاسی آب بہتر بنائی گئی اور فیلڈ ٹیموں کی براہِ راست مانیٹرنگ سے تسلی بخش بہتری سامنے آئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پنجاب نے 17 ارب روپے کی میگا سیوریج سکیم اور ایک ارب روپے کی نئی مشینری کی منظوری دے کر تاریخی قدم اٹھایا ہے جس سے شہر کے بنیادی ڈھانچے میں دیرپا تبدیلی آئے گی۔