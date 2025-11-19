صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بدل دو نظام ،اسلامی لائیرز موومنٹ کا کچہری میں کیمپ

  • گوجرانوالہ
بدل دو نظام ،اسلامی لائیرز موومنٹ کا کچہری میں کیمپ

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )اسلامک لائیرز موومنٹ کے زیرِ اہتمام ضلع کچہری میں دعوتی کیمپ لگایا گیا، بدل دو نظام اجتماع عام میں تمام وکلا بھائیوں کو 21، 22 اور 23نومبر کو مینار پاکستان لاہور میں ہونے والے جماعت اسلامی کے تاریخی اجتماع عام میں بھرپور شرکت کی پرزور دعوت دی گئی،ضلعی امیرجماعت اسلامی مظہر اقبال رندھاوانے دعوتی کیمپ کا دورہ کیا۔

اسلامک لائیرز موومنٹ کی قیادت نے بھرپور استقبال کیا ،اس موقع پر منور ہاشمی ایڈووکیٹ،عابد پرویز ہرل ،خالد چہل ،شاہد سندھو ،آصف نعیم ،افضال بٹ ، فرجاد وڑائچ ،ضرار مخدوم ایڈووکیٹ اور دیگر قائدین،نے شرکت کی۔ضلعی امیرجماعت اسلامی مظہر اقبال رندھاوانے وکلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مینار پاکستان لاہور میں بدل دو نظام کے عنوان سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہو گا جس میں تمام وکلا بھائیوں کی شرکت بھی تاریخی ہو گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معیار پر سمجھوتہ نہیں،تعمیراتی کام وقت پر مکمل کئے جائیں،علیم خان

عوامی خدمت کیلئے جدید ٹیکنالوجی، اصلاحات ضروری، آئی جی

نجی سکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب، بچوں کی بہترین پرفارمنس

چین کی سنٹرل ساؤتھ یونیورسٹی میں بین الاقوامی کلچرل فیسٹیول

اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ،15ہزار لٹرمضر صحت دودھ تلف

اسلام آباد، گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کیلئے 8سہولت سینٹر قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا