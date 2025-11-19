صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلاول بھٹو زرداری سے امتیاز صفدر وڑائچ کی ملاقات ،پارٹی امور پر تبادلہ خیال

  • گوجرانوالہ
بلاول بھٹو زرداری سے امتیاز صفدر وڑائچ کی ملاقات ،پارٹی امور پر تبادلہ خیال

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )پیپلز پارٹی پنجاب کے سابق صدر امتیاز صفدر وڑائچ کی اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور پنجاب میں پارٹی کو مزید فعال بنانے اور تنظیمی سطح پر اہم فیصلوں پر اتفاق کیا گیا ۔

پیپلز پارٹی پنجاب کے سابق صدر امتیاز صفدر وڑائچ کی اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور پنجاب میں پارٹی کو مزید فعال بنانے اور تنظیمی سطح پر اہم فیصلوں پر اتفاق کیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈبل ڈیکر بسیں آئندہ ہفتے سے چلانے کا اعلان

کیول آرٹ گیلری میں نور علیٰ نورآرٹ نمائش

عباسی شہید اسپتال میں نوزائید انتہائی نگہداشت یونٹ کا افتتاح

شیورون پاکستان لبریکنٹس اور ایچ بی ایل میں شراکت

غیرقانونی ایل پی جی سلنڈرز کی 18دکانیں سربمہر

شو مارکیٹ اور فوارہ چوک پر لوٹ مار کی خطرناک وارداتیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا