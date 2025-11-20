امرہ کلاں گجرات میں جشن نیزہ بازی مقابلوں کاانعقاد
گجرات (نامہ نگار )امرہ کلاں میں جشن نیزہ بازی مقابلوں کاانعقاد کیاگیا جس کے مہمان خصوصی ممبرقومی اسمبلی نصیرعباس سدھو، سابق ایم پی اے میاں طارق محمود تھے۔
اس موقع پر حاجی جاوید، ملک محسن بشیر، میاں رفاقت، ملک ارشد ممبر، شہزاد اسلم، قاسم نمبردار،ملک ناصراقبال بھی موجود تھے ،منتظمین نے نصیرعباس سدھو کا نیزہ بازی مقابلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں سے تعارف بھی کرایا، نصیرعباس سدھو مقابلوں کے اختتام تک تقریب میں موجود رہے ،نیزہ بازوں میں ٹرافیا ں ودیگرانعامات تقسیم کئے ۔