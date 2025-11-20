صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پنجاب کا گوجرانوالہ کے تعلیمی بورڈز کا دورہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب غلام فرید نے کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد اور ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین ڈاکٹر فیصل سندھو کے ہمراہ تعلیمی بورڈ گوجرانوالہ کا دورہ کیا۔

 انہوں نے تعلیمی بورڈ گوجرانوالہ میں زیر تعمیر منصوبہ امتحانی ہال کا بھی معائنہ کیا۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے امتحانی ہال کی تعمیر کو طلبا و طالبات کیلئے بہت بڑی سہولت قرار دیا۔ انہوں نے ٹھیکیدار اور تمام متعلقین کو تعمیراتی کام بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی اور کوالٹی میٹریل استعمال کرنے بارے بھی زور دیا۔

