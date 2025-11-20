صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینٹوں کی قیمتوں میں اضافہ، تعمیراتی صنعت کو شدید دھچکا

  • گوجرانوالہ
فی ہزار اینٹ کی قیمت 22 ہزار روپے تک پہنچ گئی ،کام بندہونے سے مزدور بیروزگار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )اینٹوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، ایک ہزار اینٹ کی قیمت 22 ہزار روپے تک پہنچ گئی، تعمیراتی صنعت کو شدید دھچکا۔سیالکوٹ، ڈسکہ، پسرور ،سمبڑیال اور گردوونواح میں دو ماہ کے دوران اینٹوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اور ہوشربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام مفلوج ہوگیا ہے ۔اول اینٹ کی قیمت میں جو 10 سے 12ہزار روپے فی ہزار تھی وہ اب 20 سے 22 ہزار روپے ایک ہزار تک پہنچ گئی ہے جبکہ دوئم اینٹ (ٹوٹی پھوٹی / ہلکی کوالٹی جو 8 سے 10ہزار تھی وہ اب 18 سے 20 ہزار روپے فی ہزار تک فروخت ہورہی ہے ۔ اینٹ تعمیراتی کاموں میں بنیادی اور یڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے اس کی قیمت میں 8 سے 10 ہزار روپے فی ہزار اضافہ نے بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام مکمل طور پر مفلوج ہوچکا ہے ۔ جس کی وجہ سے لاکھوں مزدور اور بلڈنگ کے شعبہ سے وابستہ افراد بے روزگار ہوکر دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اینٹوں کی بے لگام قیمتوں کا بڑھ جانا بلڈنگ کنسٹریشن شعبہ کو متاثر کررہا ہے ، مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا ئے ۔

