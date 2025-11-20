صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا وزیر آ باد میں ہسپتال ، ڈی پی ایس کا دورہ

  گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا وزیر آ باد میں ہسپتال ، ڈی پی ایس کا دورہ

ماڈل بازار کے منصوبے پر جلد کام کا آ غاز ہو جائیگا:نوید احمد کی گفتگو

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے سول ہسپتال وزیرآباد،ڈی پی ایس سکول،میونسپل کمیٹی آفس،گورنمنٹ پرائمری سکول کا دورہ کیا، اس موقع پر چیف آفیسر بلدیہ عمیر دلدار وڑائچ،ایم ایس ڈاکٹر نعیم اللہ گھمن،پرنسپل انعم سعید ودیگر ہمراہ تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں وارڈز کا معائنہ کیا اور مریضوں کی تیمارداری کی ۔ ڈپٹی کمشنر نے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ ترقیاتی منصوبوں کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے تاکہ عوام کو بہتر اور بروقت صحت کی سہولیات فراہم کی جاسکیں۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول میں پرنسپل انعم سعید کے ہمراہ شجر کاری مہم کا پودا لگا کر افتتاح کر دیا ، شہر میں تجاوزات کے خاتمے اور وزیرآباد ماڈل بازار کے منصوبے پر گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیرآباد ماڈل بازار کا جامع پلان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں تیار کرلیا گیا ہے منصوبے پر جلد عملی کام کا آغاز ہوگا ۔ڈپٹی کمشنر نے میونسپل کمیٹی وزیرآباد اور میونسپل کمیٹی گکھڑ میں قائم ای بزنس ڈیسک کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے سروس ڈیلیوری، فیسلی ٹیشن اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ 

