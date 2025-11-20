تتلے عالی:وار داتوں میں شہری رقم ، مویشیوں سے محروم
کلے والا کے قریب 2 دوستوں کو لوٹ لیا،قلعہ مصطفی آباد میں گودام سے گندم چوری
تتلے عالی(نامہ نگار)ڈکیتی چوری کی وار داتوں میں شہری رقم ،گائے ودیگر قیمتی اشیا سے محروم ہو گئے ۔ کلے والا کے قریب بغیرنمبر موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے دیبے پور کے عدنان سے 10ہزار روپے ،موبائل فون اورہمراہی رمضان سے 25ہزار روپے اور موبائل فون چھین لئے ،بیگ پور میں استخارکی حویلی سے دو لاکھ روپے کی گائے چوری ہو گئی، قلعہ مصطفی آباد میں شبیر حسین کے گودام سے 20من گندم چوری ہو گئی،قلعہ دیسا سنگھ میں نذیر کی حویلی سے 30ہزار روپے ،موبائل فون چوری ہو گئے ،گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول شمسہ ڈھڈہ سے واٹر پمپ چوری ہوگیا،تتلے عالی احمد رضا کی دکان سے ایل سی ڈی ودیگر سامان مالیتی دو لاکھ روپے چوری ہوگیا،چیلیکی میں زمیندار رفیق کا پیٹر انجن چوری ہوگیا ۔