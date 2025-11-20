تتلے عالی:مخالف پر تشدد خواتین پر ڈنڈے بر سا دئیے
تتلے عالی(نامہ نگار)تتلے عالی میں ایک شخص کو حبس بے جا میں رکھ کرتشدد،بیوی بھابھی پر ڈنڈے برسانے پر 6افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ۔
فیصل کالونی کا عنصر بیوی،بھابھی کو موٹر سائیکل پر سوار کرکے ماڑی خورد عزیزوں کے گھر فاتحہ خوانی کیلئے جا رہاتھا تو راستے میں ریاست، فرمان، ریحان وغیرہ نے روک لیا اور عنصر کو تشدد کرتے ہوئے ریاست علی کے گھر لے جانے لگے ، عنصر کی بیوی اور بھابھی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا،اہل علاقہ کے جمع ہو نے پر ملزم فرار ہو گئے ،ملزموں نے فروری2024میں عنصر کیخلاف مقدمہ درج کر ایا تھا جو جھوٹا ثابت ہونے پر خارج ہو گیاتھا۔