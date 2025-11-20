صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں(نمائندہ دنیا )الحاج شیخ محمد عبد اﷲ ویلفیئر ہسپتال کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔

 جس میں ڈاکٹر نعمان اعجاز، ڈاکٹر علی افضل، ڈاکٹر علی اعجاز، ڈاکٹر سفینہ ناصر فزیوتھراپسٹ اور ڈاکٹر رابعہ گائنی اسپیشلسٹ نے 550 مریضوں کا چیک اَپ کیا جبکہ مریضوں کیئے ہڈیوں کا ٹیسٹ، شوگر، ہیپاٹائٹس بی و سی، خون کی کمی، یورک ایسڈ سمیت متعدد میڈیکل ٹیسٹ سمیت الٹراساؤنڈ سہولت بھی فری دی گئی جبکہ مریضوں کو ادویات بھی مفت مہیا کی گئیں ۔

 

