ڈسکہ :مختلف واقعات میں 2خواتین سمیت 3 افراد اغوا
ڈسکہ ، ہیڈ بمبانوالہ (نمائندہ دنیا، نامہ نگار )مختلف واقعات میں 2خواتین سمیت 3 افراد کو اغوا کر لیاگیا۔
رحم کالونی کے محمدستار کی بیٹی 17سالہ (ع)کو علی حیدر نے اغوا کر لیا اور ساتھ ہی گھر سے رقم اور طلائی زیورات بھی چوری کر لئے ، گلشن کالونی کے محمدندیم کی بھتیجی 21سالہ (ع) کو شیراز، عمران، غزالہ، رانی بابرمسیح نے اغوا کرلیا، گھوئینکی کے سعیداحمد کا بیٹا 33سالہ سلطان سعید کام کے سلسلہ میں گھر سے نکلا جوتاحال واپس نہیں آیا،پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔