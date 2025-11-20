صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگار )پابندی کے باوجود وال چاکنگ کرنے پر نجی کالج کی انتظامیہ کیخلاف مقدمہ درج تھانہ موترہ پولیس کو مخبرخاص نے اطلاع دی کہ موضع موترہ میں اقراء پائیزر کالج کی انتظامیہ نے پابندی کے باوجود دیوار پر وال چاکنگ کی ہوئی ہے جس پر پولیس نے نجی کالج کی انتظامیہ کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔

