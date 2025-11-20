صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منڈیکی گورائیہ :نجی ہسپتال کی نرس کو تھپڑمارنے پر مقدمہ

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )نجی ہسپتال کی نرس کو تھپڑمارنے اور بھابھی دیور کو تشددکانشانہ بنانے پر تین افراد کیخلاف مقدمہ درج پہلے واقعہ ڈسکہ کے اسد نے پولیس کودرخواست دی کہ اسکی بیٹی پل نہر بی آربی پر واقع پرائیویٹ ہسپتال میں نرس کی ڈیوٹی کرتی ہے۔

ملزم حامد نے اس کی بیٹی کو ہسپتال سے اغوا کرنے کی کوشش کی اور مزاحمت پرا سکی بیٹی کوتھپڑے مارے اور موبائل فون پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں دوسرے واقعہ میں کانواں لٹ کے اسلم کی بیوی اور بھائی کو لیاقت اور اسد نے تشددکرکے زخمی کردیا ۔

