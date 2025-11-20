بھمبر روڈ کے اطراف غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات کیخلاف آپریشن
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )پیرا فورس گجرات اور سٹی ٹریفک پولیس نے بھمبر روڈ کے اطراف غیر قانونی پارکنگ اور روڈ سائیڈ تجاوزات کیخلاف مشترکہ آپریشن کیا۔
سڑک کنارے کھڑی وہ گاڑیاں، رکشے اور موٹرسائیکلیں ہٹائی گئیں جو ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بن رہی تھیں۔ ٹیموں نے مختلف مقامات پر دورہ کرکے ٹریفک جام کی بنیادی وجوہات کا جائزہ لیا اور موقع پر موجود شہریوں کو پارکنگ قوانین سے متعلق آگاہی بھی دی۔ بھمبر روڈ پر واقع متعدد نجی ہسپتالوں، کلینکس اور لیبارٹریوں کو غیر قانونی پارکنگ ایریاز بنانے ، فٹ پاتھوں کو بلاک کرنے اور مریضوں کے ساتھ آنے والی گاڑیوں کی غلط پارکنگ پر وارننگ نوٹس جاری کئے گئے ۔