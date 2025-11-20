صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :نظریاتی سٹوڈنٹس فیڈریشن کے عہدیدار وں کا اعلان

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :نظریاتی سٹوڈنٹس فیڈریشن کے عہدیدار وں کا اعلان

ڈسکہ (نمائندہ دنیا )نظریاتی سٹوڈنٹس فیڈریشن کے عہدیدار وں کا اعلان کردیا گیا ۔

 سنٹرل کوآرڈی نیٹر چودھری احمد گجر نے سٹی ڈسکہ کے عہدیدار وں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا جس کے مطابق مرزااحمد صدر، حسن راجہ جنرل سیکرٹری، احمدسندھوجوائنٹ سیکرٹری، زبیرکھوکھر کوآرڈی نیٹر اور رضوان گجر سوشل میڈیا ہیڈ ہوں گے ۔ نومنتخب صدر مرزا احمد نے کہا کہ چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی شہیر حیدر اعوان اور کوآرڈی نیٹر احمد گجرسمیت قیادت کا مشکور ہوں جنہوں نے ذمہ داری سونپی ،امیدوں پر پوا اتر نے کی کوشش کروں گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن