ڈسکہ :نظریاتی سٹوڈنٹس فیڈریشن کے عہدیدار وں کا اعلان
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )نظریاتی سٹوڈنٹس فیڈریشن کے عہدیدار وں کا اعلان کردیا گیا ۔
سنٹرل کوآرڈی نیٹر چودھری احمد گجر نے سٹی ڈسکہ کے عہدیدار وں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا جس کے مطابق مرزااحمد صدر، حسن راجہ جنرل سیکرٹری، احمدسندھوجوائنٹ سیکرٹری، زبیرکھوکھر کوآرڈی نیٹر اور رضوان گجر سوشل میڈیا ہیڈ ہوں گے ۔ نومنتخب صدر مرزا احمد نے کہا کہ چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی شہیر حیدر اعوان اور کوآرڈی نیٹر احمد گجرسمیت قیادت کا مشکور ہوں جنہوں نے ذمہ داری سونپی ،امیدوں پر پوا اتر نے کی کوشش کروں گا ۔