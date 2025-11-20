صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:غیر قانونی طور پر جعلی نکاح نامے رجسٹرڈکرنے کا انکشاف

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:غیر قانونی طور پر جعلی نکاح نامے رجسٹرڈکرنے کا انکشاف

حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حافظ آباد کے محلہ قدیرپورہ میں مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر جعلی نکاح نامے رجسٹرکرنے کا انکشاف ہوا ہے ۔

محلہ سراج گنج کے رہائشی نکاح رجسٹرار عبدالستار نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کو درخواست دیتے ہوئے آگاہ کیا ہے کہ محلہ قدیر پورہ میں عبدالرشید غیر قانونی طور پر نکاح نامہ رجسٹر کرکے محکمہ کو ہزاروں روپے کا مالی نقصان پہنچارہاہے اور اوہ اب تک کئی غیر قانونی نکاح نامے رجسٹر کروانے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرائزڈ بھی کرواچکا ہے ۔جس کا فوری نوٹس لیکر اسکے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے جس پر میونسپل کمیٹی کی جانب سے تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن