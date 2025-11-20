حافظ آباد:غیر قانونی طور پر جعلی نکاح نامے رجسٹرڈکرنے کا انکشاف
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حافظ آباد کے محلہ قدیرپورہ میں مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر جعلی نکاح نامے رجسٹرکرنے کا انکشاف ہوا ہے ۔
محلہ سراج گنج کے رہائشی نکاح رجسٹرار عبدالستار نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کو درخواست دیتے ہوئے آگاہ کیا ہے کہ محلہ قدیر پورہ میں عبدالرشید غیر قانونی طور پر نکاح نامہ رجسٹر کرکے محکمہ کو ہزاروں روپے کا مالی نقصان پہنچارہاہے اور اوہ اب تک کئی غیر قانونی نکاح نامے رجسٹر کروانے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرائزڈ بھی کرواچکا ہے ۔جس کا فوری نوٹس لیکر اسکے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے جس پر میونسپل کمیٹی کی جانب سے تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔