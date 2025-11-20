صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )بہن کے گھر مہمان آیا بھائی موٹر سائیکل حادثہ میں جاں بحق ،17 سالہ نوجوان لاہور سے وزیرآباد اپنی ہمشیرہ کے گھر آیا تھا بازار سے سامان لینے نکلا حادثہ پیش آ گیا لاش سول ہسپتال وزیرآباد منتقل کر دی گئی ۔

وزیرآباد کے علاقہ کوٹلہ پیراں میں شیراز عرف شیری کی سیالکوٹ روڈ چیمہ کالونی کے قریب تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل بے قابو ہو کر بس سے اترنے والے مسافر سے جا ٹکرائی حادثہ کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار شیراز سڑک ڈیوائڈر سے ٹکرانے کے باعث چل بسا ۔

 

