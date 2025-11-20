صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب یونیورسٹی گجرات کی جانب سے ذیابیطس آگاہی سیمینار

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )چناب یونیورسٹی گجرات کے شعبہ فارمیسی کی جانب سے ذیابیطس آگاہی سیمینار کا کامیاب انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے معروف میڈیکل سپیشلسٹ اور ماہرِ ذیابیطس ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت نے خصوصی لیکچر دیا۔

 سیمینار میں بڑی تعداد میں طلبہ، اساتذہ اور صحت سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت نے ذیابیطس کے بنیادی اسباب، علامات اور احتیاطی تدابیر کو نہایت سادہ اور جامع انداز میں بیان کرتے ہوئے کہاکہ غیر صحت مند غذا، بیٹھے رہنے کی عادت اور ذہنی دباؤ بیماری کے پھیلاؤ کی بڑی وجوہات ہیں۔

 

