ریٹائرڈ ملازمین کو پنشن کا حق بغیر دقت دیا جائے :محمد حمزہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل سیکرٹری ایس اینڈ جی اے ڈی محمد حمزہ نے گوجرانوالہ ڈویژن میں منعقدہ پنشن اور ڈسپلنری کیسز کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومتِ پنجاب کی ترجیح ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کو اُن کا حق بروقت اور بغیر کسی دقت فراہم کیا جائے اور زیرِ التوا ڈسپلنری کیسز کو شفافیت اور قانون کے تقاضوں کے مطابق نمٹایا جائے ۔
