سیلاب سے برباد دھان کی فصل کا معاوضہ نہیں ملا :کسان

  • گوجرانوالہ
سیلاب سے برباد دھان کی فصل کا معاوضہ نہیں ملا :کسان

گندم کاشت کرنے کی سکت نہیں ، بیج اور کھاد بھی مہیا نہیں کیا جا رہا :امان اللہ

حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی نائب صدر امان اﷲ چٹھہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سیلاب سے تباہ ہونے والی دھان کی فصل پر کسانوں کو امدادی پیکج دینے کا جو اعلان کر رکھا ہے اس پر عمل درآمد ہوا ہے اور نہ ہی گندم کی کاشت کے لیے کھاد بیج مہیا کیا جا رہا ہے جبکہ الخدمت جماعت اسلامی اپنے وسائل سے متاثرہ علاقوں میں ہزاروں ایکڑ رقبہ پر گندم کی کاشت کے لیے کسانوں میں کھاد بیج ادویہ تقسیم کرنے کا عمل مکمل کر چکی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے تباہ حال کسانوں کے فصل سے اخراجات کاشت بھی پورے نہیں ہوئے جبکہ ان میں گندم کاشت کرنے کی مالی سکت بھی نہیں ہے جس سے وہ سخت پریشان اور سراپا احتجاج ہیں۔

 

